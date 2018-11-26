США хотят подготовить украинские СМИ к выборам

Посольство США в Киеве объявило среди украинских СМИ конкурс проектов, направленных на поддержание прозрачности президентских и парламентских выборов в 2019 году. Об этом 26 ноября сообщает RT.

На всю программу Вашингтон выделит $200 тыс., также отмечается, что проекты могут затрагивать темы в таких областях, как знание прав, связанных с доступом к информации, проверка фактов, журналистская этика, соблюдение принципов объективности и независимости при освещении выборов и тому подобные.

Отмечается, что дипломаты особое внимание уделят регионам, «восприимчивым к дезинформации». Под их контролем СМИ будут освещать работу избирательной комиссии и сообщать о нарушениях.

6 ноября агентство УНИАН опубликовало свежий рейтинг кандидатов в президенты Украины на основании опроса Социологического центра имени Михаила Драгоманова. Лидерами исследования стали Юлия Тимошенко (15,1%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,4%).

Выборы нового президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.