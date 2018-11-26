Прямой эфир

США хотят подготовить украинские СМИ к выборам

0
Фото: TASS/Serg Glovny
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство США в Киеве объявило среди украинских СМИ конкурс проектов, направленных на поддержание прозрачности президентских и парламентских выборов в 2019 году. Об этом 26 ноября сообщает RT.

На всю программу Вашингтон выделит $200 тыс., также отмечается, что проекты могут затрагивать темы в таких областях, как знание прав, связанных с доступом к информации, проверка фактов, журналистская этика, соблюдение принципов объективности и независимости при освещении выборов и тому подобные.

Отмечается, что дипломаты особое внимание уделят регионам, «восприимчивым к дезинформации». Под их контролем СМИ будут освещать работу избирательной комиссии и сообщать о нарушениях.

6 ноября агентство УНИАН опубликовало свежий рейтинг кандидатов в президенты Украины на основании опроса Социологического центра имени Михаила Драгоманова. Лидерами исследования стали Юлия Тимошенко (15,1%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,4%).

Выборы нового президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тимошенко пообещала снизить цены на газ в случае победы на выборах
Кандидат номер один: как Украина изменится при президенте Тимошенко
«Железная леди» рвется к власти, чтобы отомстить Порошенко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017