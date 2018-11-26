Дело возбудили по факту гибели дорожного рабочего в Свердловской области

В городе Новая Ляля Свердловской области возбудили уголовное дело по факту гибели дорожного рабочего, на которого во время работ наехал грузовик. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Трагический инцидент произошел 16 июля 2018 года во время дорожных работ на участке трассы Екатеринбург–Серов. На рабочего во время ремонта допустил наезд грузовой автомобиль. От полученных травм мужчина погиб. Об этом пишет ТагилСити.ру.

По факту произошедшего была организована проверка, в ходе которой установлено, что предприятие, осуществлявшее дорожные работы, не соблюдало требования по охране труда. Так, на участке не были установлены временные дорожные знаки и отсутствовал технический регламент.

По результатам проверки было принято решение возбудить уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека».