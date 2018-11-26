Трое военных погибли в результате падения вертолета в Стамбуле

Трое военнослужащих погибли и один пострадал 26 ноября в результате падения военного вертолета в Стамбуле (Турция). Об этом в понедельник сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что вертолет рухнул в жилом районе Санджактепе между домов. На месте работают спасательные службы. Причина крушения выясняется.

24 ноября двое военнослужащих погибли и двое пострадали при крушении вертолета Национальной армии Афганистана в южной провинции Кандагар. Причиной крушения назвали технические неполадки.