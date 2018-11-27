Врагу не сдается наш гордый «Варяг»… Эта великая песня, посвященная подвигу крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», точно не может вызывать ассоциации с ситуацией, в которой оказались артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яни Капу», как того хотели Петр Порошенко и его адмиралы.

Предвыборная президентская компания на Украине неумолимо набирает обороты, а это значит, что действия, предпринимаемые политическим режимом Порошенко, будут всё более опасными и безумными. К тому же, предстоящая встреча президентов России и США не дает спокойно спать украинскому президенту, его окружению и многим политикам в США. Эти события, по-видимому, и стали основанием для очередной провокации в районе Керченского пролива.

На официальном сайте ВМС Украины 25 ноября в 3:58 появилось сообщение. В нем была информация о том, что «малый бронированный артиллерийский катер ВМС ВС Украины «Бердянск» связался с береговым постом ПС ФСБ РФ, морскими портами Керчь и Кавказ и сообщил о намерении прохода через Керченский пролив. Информация была получена, но ответ не предоставлен». Но это не помешало кораблям, не получив разрешения, пересечь границу РФ, войти в ее территориальные воды и начать совершать опасные маневры, не подчиняясь требованиям российских властей. Как и можно было ожидать, подобные действия украинских ВМС для них закончились весьма печально. Корабли пограничной службы ФСБ РФ блокировали их движение, после чего сопроводили на российскую военно-морскую базу.

Как по мановению волшебной палочки, на большинстве украинских телеканалов и интернет-ресурсов чиновники и политики начали в унисон петь известную песню про агрессию России и необходимость отпора. Причем ни у кого даже намека не промелькнуло на критический разбор ситуации. Никто не задался вопросом: кто отдал приказ кораблям нарушать границу территориальных вод РФ, прекрасно понимая последствия таких действий. Кто заставил прорываться украинские корабли, отдавая себе отчет, что силы просто несопоставимы?

Вместо этого было объявлено об экстренном заседании Военного кабинета под руководством Порошенко. А на нем решено срочно провести заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором по сути рассматривался один вопрос — объявление военного положения «в связи с агрессией России в районе Керченского пролива». По итогам заседания было принято решение весь состав Военно-морских сил Украины поднять по тревоге и все корабли вывести в море. А уже парламент Украины решил рассмотреть вопрос о введении в стране военного положения.

Оно как нельзя кстати позволяет отложить мартовские выборы президента, на которых Петр Порошенко далеко не фаворит. Что, к слову, признают и в Киеве. К примеру, заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид написала на своей странице в Фейсбуке, что военное положение станет «прекрасной возможностью манипулировать выборами президента и, при необходимости, применить немного диктатуры».

Протащить введение режима военного положения на срок который бы сдвигал президентские выборы у Порошенко не получилось: еще до начала заседания в раде он предложил довольствоваться 30 днями. Однако это совершенно не означает, что после их окончания это время не будет продлено. После введения военного положения у главы Украины появятся новые инструменты и механизмы убеждения своих коллег по парламенту, которые он непременно задействует.

Параллельно Россия и Украина инициировали экстренные заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Совбез ожидаемо заблокировал рассмотрение ситуации в Керченском проливе по запросу России. По украинской повестке даже не проводилось голосование.

Уже традиционно на украинскую провокацию молниеносно отреагировали многие западные партнеры. В НАТО призвали Россию беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море в соответствии с международным правом, аналогичное заявление также прозвучало от ряда чиновников в Брюсселе. Хотя им прекрасно известно, что существует порядок прохождения через территориальное море России и по Керчь-Еникальскому каналу военных кораблей.

Примечательно, что до этого инцидента украинский МИД признавал, что российские пограничные службы не нарушают протоколов и действуют строго в рамках совместных соглашений, досматривая корабли и регулируя их движение.

В принципе произошедший конфликт просчитывался. Но двухходовка оказалась уж слишком примитивной. Тут уместно вспомнить совместное заявление недельной давности Комиссии стратегического партнерства Украина–США, в котором подчеркивалось, что «агрессивная деятельность России в Азовском море создала новые вопросы безопасности, экономические, социальные и экологические угрозы для всего азово-черноморского региона». Как-то уж совсем неприкрыто начали работать наши партнеры, желая дискредитировать Россию и дать Петру Порошенко больше времени на подготовку к выборам. А это значит, что правда в этой ситуации вообще никого не интересует. Важна лишь конечная цель, ради которой «партнеры» могут использовать любые средства и методы.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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