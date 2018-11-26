Три ребенка пострадали при наезде «УАЗа» на остановку в Псковской области

Автомобиль «УАЗ» выехал на остановку общественного транспорта в Псковской области. Пострадали три ребенка, их доставят в областную больницу.

По данным ГИБДД, рано утром в Опочке водитель «УАЗа» совершил наезд на остановку, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Автомобилист скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. В результате происшествия пострадали трое детей в возрасте 12, 13 и 15 лет. Об этом сообщает «Псковское агентство информации».

У подростков диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, девочка находится в тяжелом состоянии. Пострадавших транспортируют в Псковскую детскую областную больницу. Ход проверки по факту ДТП взял под личный контроль губернатор Псковской области Михаил Ведерников.