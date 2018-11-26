Следователи проверяют детсад после массового отравления в Мурманске

Детский сад закрыли на карантин в Мурманске из-за выявления кишечной инфекции. Следователи начали проверку в дошкольном учреждении.

С 23 по 24 ноября к медикам обратились девять детей. Один из малышей был госпитализирован в инфекционное отделение с диагнозом «острый гастроэнтерит». Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Детский сад был закрыт на карантин, Роспотребнадзор региона проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Эксперты выявляют фактор, который стал причиной заболевания детей. Уже отобраны пробы воды, продуктов, а также смывы с окружающей среды.

Следственный комитет проводит собственную проверку.

Ранее сообщалось, что в Омской области детский лагерь выплатит компенсацию на лечение ребенка после кишечной инфекции. 14-летняя девочка заболела во время смены в августе, вместе с ней были госпитализированы еще 12 детей, но у них диагноз не подтвердился.