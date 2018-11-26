Занятия в школах Северного Урала могут отменить из-за морозов

В городах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов всю неделю до 2 декабря простоят морозы. Синоптики не исключают, что температура в ночные часы будет опускаться до –35 градусов. Днем будет немного теплее — до –25 градусов.

Как сообщает ИА «Ура.ру», власти муниципалитетов не исключают, что при сильном ветре у школьников начальных классов могут отменить занятия. Агентство отмечает, что на Ямале в начале ноября уже стояли сильные морозы. А 25 ноября в некоторых районах Салехарда ранним утром столбик термометра опускался до –39 градусов. Потепление обещают только в начале декабря.

Столичные синоптики сообщили о том, что сегодня, 26 ноября, в Москву придут морозы. Будет до –8 градусов днем и до –12 градусов ночью. Ранее сообщалось, что за субботу, 25 ноября, высота снежного покрова увеличилась до 4 см. Это соответствует норме.