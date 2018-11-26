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«Коммерсантъ» сообщил о поломке двух российских спутников

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Издание «Коммерсантъ» 26 ноября сообщило о поломке двух спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П».

Из трех аппаратов, отправленных в космос, остался лишь один, который и так функционирует за пределами своего гарантийного срока. По словам источника газеты, первый аппарат, отправленный в космос в 2013 году, несмотря множество сбоев системе продолжает функционировать в интересах заказчиков.

Второй аппарат точно также сталкивался с неисправностями системы терморегулирования и бортовой вычислительной системы до тех пор, пока его не вывели из состава группировки. В сумме он не отработал и половины своего гарантийного срока.

Третий «Ресурс-П» с февраля прошлого года находился под наблюдением из-за отказа передатчиков высокоскоростной радиолинии, с помощью которой со спутника на Землю сбрасывается целевая информация.

Отмечается, что «Ресурс-П» создали космическую систему для наблюдения земной поверхности в интересах гражданских структур, таких как госкорпорация «Роскосмос», Минприроды, Минсельхоз, Росрыболовство, Росгидрометцентр, МЧС и Росреестр. Также их использовало и Минобороны для съемки местности в Сирии. Срок службы аппаратов составляет пять лет.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин 25 ноября назвал «Роскосмос» рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. По его словам, в госкорпорации были выявлены случаи завышения цен при закупках.

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