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В московском парке нашли расчлененное тело

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В парке на юго-востоке Москвы обнаружены пакеты с фрагментами человеческого тела. Об этом рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Находка сделана 25 ноября. Тело принадлежит женщине возрастом 50–60 лет, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следствие выясняет личность погибшей и лиц, причастных к преступлению.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству городских новостей «Москва», что о находке полиция узнала от сотрудника ЧОП. Ему, в свою очередь, рассказал о ней гулявший в парке 850-летия Москвы пенсионер 1930 года рождения. Три пакета с фрагментами тела и одежды были спрятаны в водосточной трубе. Смерть женщины, по предварительной оценке, наступила от одних суток до 14 дней назад.

20 ноября в квартире на северо-западе Москвы были обнаружены останки неизвестной женщины, скончавшейся около года назад. Вероятно, это хозяйка квартиры. Тело отправили на исследование, следствие выясняет личность покойной и обстоятельства ее смерти.

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