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Прокуратура начала проверку главного вуза Сахалина из-за невыдачи стипендий

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Фото: commons.wikimedia.org
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Прокуратура начала проверку в Сахалинском государственном университете (СахГУ) в связи с невыдачей студентам стипендий. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщают в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

«Студенты СахГУ не могут получить стипендию из-за замороженных счетов или технической ошибки», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что при наличии оснований по итогам проверки, будут приняты «меры реагирования».

Как сообщает ТАСС, студенты учебного заведения не могут получить стипендию уже четвертый день.

27 апреля стало известно, что в Хабаровске после вмешательства прокуратуры снизили стоимость блюд в студенческой столовой Тихоокеанского государственного университета. Надзорный орган проверил соблюдение закона о ценообразовании на продукцию, реализуемую в общепитах при высших учебных заведениях, и установил факт завышения цен.

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