В Новой Зеландии снова обнаружили упаковку клубники с иглами внутри

В Новой Зеландии во второй раз за несколько месяцев обнаружили упаковку клубники с иглами внутри. Ягоды были куплены в супермаркете города Джеральдин на Южном острове, сообщает 26 ноября новостной портал Newshub.

Отмечается, что полиция страны начала уголовное расследование по факту инцидента. Магазин, где была приобретена клубника, в качестве меры предосторожности убрал с полок все ягоды.

Ранее, 13 сентября, в Австралии полиция приступила к поискам преступника, после обнаружения иголок в клубнике. 11 ноября правоохранители задержали 50-летнюю женщину, которая подкладывала иголки в ягоды с целью мести. Спустя несколько дней после ее ареста, 14 ноября, стало известно что в Мельбурне иглы обнаружили в грушах.