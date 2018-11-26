Раненый голубь сам пришел и постучал в ветклинику в Омске

В Омске раненый голубь сам пришел в ветеринарную клинику. Ему даже удалось постучать в дверь лечебницы. Открывшие ее врачи увидели на пороге пострадавшую птицу.

Голубь не сопротивлялся, когда специалисты взяли его на руки. Рентген показал, что у птицы сломана плечевая кость. Ей провели операцию, во время которой в крыло вставили спицу, чтобы зафиксировать обломки кости. Голубя назвали Френком. Теперь медики подыскивают ему хозяина, сообщает ИА «Город55».

Ранее сообщалось о том, что в Коми проводится проверка по факту убийства лося после спасения его из замерзшей реки. Провалившегося под лед на реке Печора лося вытащили спасатели, после чего на лед приехали мужчины на снегоходе, и один из них практически в упор застрелил животное.