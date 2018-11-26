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Водитель наехал на троих пешеходов во Владивостоке

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Фото: пресс-служба ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку
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Во Владивостоке полиция задержала виновника ДТП с участием троих пешеходов, один из которых погиб.

«Свою вину мужчина признал полностью, раскаялся в содеянном, пояснив, что покинул место ДТП, потому что находился в шоковом состоянии», — сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Отмечается, что водитель Toyota Alion совершил наезд на троих пешеходов, после чего столкнулся с припаркованными вдоль дороги автомашинами и скрылся.

В результате ДТП скончался 26-летний мужчина. Еще один пешеход 30 лет находится в реанимации. Третий пострадавший получил сотрясение головного мозга.

26 октября в центре Омска водитель такси не справился с управлением, в результате чего автомобиль въехал на лестницу подземного перехода. Два пассажира и водитель были госпитализированы.

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