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Завод по производству палочек для мороженого запустят под Омском

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В Омской области будет запущен завод по производству мебели, древесного угля и палочек для мороженого. Деревообрабатывающее предприятие откроют на базе ООО «ОмскИнвестЛес» в Тарском районе.

Инвестиционный проект поддерживает региональное правительство. Соглашение между ООО «ЭспортЛес» и властями области было подписано в августе 2018 года. Новое предприятие будет заниматься заготовкой и глубокой переработкой древесины лиственных пород для пиломатериалов, заготовок для сборки мебели, профилированных древесных изделий, древесного угля и палочек для мороженого.

Проектная мощность предприятия рассчитана на переработку 600 тыс. кубометров древесины, сообщает ИА «Омскрегион».

Ранее сообщалось о том, что в Омской области могут признать банкротом завод крупнопанельного домостроения «Стройбетон». Этого требует новосибирская компания ООО «Топенар». Сумма долга омского предприятия не разглашается.

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