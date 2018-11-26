Российские пограничники задержали нарушившие границу суда ВМС Украины

Три корабля украинских ВМС — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — были задержаны российскими пограничниками в районе Керченского пролива в связи с нарушением госграницы. Об этом сообщили в ФСБ России.

Утром 25 ноября украинские суда вошли в территориальные воды РФ в нарушение конвенции ООН и направились к Керченскому проливу. При этом, как подчеркнули в ФСБ, украинская сторона не подавала никаких заявок на проход своего флота через пролив.

По данным ведомства, корабли «не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке», совершая при этом «опасное маневрирование». С целью их принудительной остановки было применено оружие. В результате инцидента три члена украинских экипажей получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь, передает «РИА Новости».

Как уточнили в пограничном управлении ФСБ по Крыму, «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» будут находиться в порту Керчи. В целях безопасности Керченский пролив закрыли для гражданских судов. По факту незаконного пересечения государственной границы возбуждено уголовное дело.

В МИД России отреагировали на сложившуюся ситуацию, назвав произошедшее провокацией со стороны Украины. В Совфеде указали, что целью подобных действий является поднятие рейтинга президента Украины Петра Порошенко перед грядущими выборами главы государства.

В связи с обострением ситуации в Азово-Керченском регионе Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН 26 ноября.

На фоне новостей о задержании украинских судов в Киеве начались беспорядки у российского посольства. Здание забросали дымовыми шашками. Совбез Украины рекомендовал ввести военное положение в стране на 60 суток.