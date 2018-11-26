Ученые создали выпрыгивающего из воды подводного робота

Американские исследователи из Университета Корнелла в штате Нью-Йорк изучили небольших простых животных, вроде лягушек, которые могут выпрыгивать из воды, и создали подводного робота.

Согласно данным ученых, ключевым фактором, который определяет, как высоко животное может выпрыгнуть, называется «увлекаемой массой воды». Речь идет о количестве жидкости, которое животное увлекает с собой во время прыжка.

Кроме того, тела прыгунов должны иметь обтекаемую форму, чтобы встречать минимальное количество помех. Все эти данные помогли ученым создать робота простого дизайна, состоящего из петли и резиновой ленты для обеспечения силы прыжка.

При этом достичь такой же обтекаемой формы, как в животном мире, им не удалось. Также отмечается, что силы прыжка робота пока недостаточно для того, чтобы достичь высоты, на которую поднимаются живые существа, пишет «Популярная механика» со ссылкой на EurekAlert.

В дальнейшем планируется создание робота, который сможет быстрее двигаться под водой и будет способен легко вырываться из воды. Предположительно они будут использоваться для исследования океана.

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