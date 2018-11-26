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В Швейцарии прошел референдум о выплатах «за коровьи рога»

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Фото: ТАСС/Светлана Мостовец
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Референдум по законодательной инициативе о выплате субсидий фермерам, которые не удаляют рога у своих коров и коз, прошел в Швейцарии. Об этом сообщила местная вещательная компания RTS.

Дело в том, что швейцарские фермеры удаляют животным рога, чтобы они занимали меньше места в стойлах и тем самым сокращают издержки. В стране около 90% коров безрогие. Движение в защиту рогов создал местный крестьянин, который опасается, что коровы могут исчезнуть в своем естественном виде, пишет «Газета.ru».

Однако о населения инициатива поддержки не нашла. Несмотря на то, что подсчет голосов еще продолжается, стало известно, что более 26 швейцарским кантонов и полукантонов проголосовали против. Социологи считают, что в целом предложение может быть отвергнуто 54% голосов в стране.

7 ноября стало известно, что авиасообщение с эстонским островом Рухну оказалось под угрозой из-за коров. Животные принадлежат местным жителям и иногда приходят в аэропорт. Опасность представляют как сами животные, гуляющие по взлетной полосе, так и их экскременты.

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