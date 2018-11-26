ФСБ сообщила о задержании нарушивших границу кораблей ВМС Украины

Корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», нарушившие границу с Россией, задержаны российскими пограничниками. Украинские суда «не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке», совершая при этом «опасное маневрирование».

С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате инцидента были ранены трое военнослужащих ВС Украины, им оказана необходимая медицинская помощь. По факту нарушения границы России возбуждено уголовное дело.