Стали известны наименования всех кораблей по инциденту в Азовском море

В провокации в Керченском проливе участвовали как минимум пять боевых единиц украинского флота. Первыми незаконно пересекли границу России два артиллерийских бронекатера проекта 58155 «Гюрза». Чуть позже, по данным ФСБ, им на подмогу из Мариуполя направились ещё два корабля такого же класса.

В этой компании странно выглядит 5-й участник: буксир проекта 498 — в советское время их еще называли «бычками». Судно называется «Яны Капу», но на самом деле его имя — «Красноперекопск», построили его в 1974 году — и специалисты до сих пор считали, что он был списан в 2014 году.

Украинской провокации противостояли российские пограничники. В их распоряжении были: сторожевой корабль «Дон», противолодочный корабль «Суздалец», патрульные катера типов «Мангуст» и «Соболь». В небо были подняты два новейших вертолета Ка-52 «Аллигатор» и два штурмовика Су-25 «Грач». Перекрыть проход под Крымским мостом пришлось сухогрузом.