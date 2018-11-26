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В Москве водитель КамАЗа засыпал автомобиль ГИБДД песком

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Фото: РЕН
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Шофер КамАЗа засыпал песком автомобиль остановивших его сотрудников ГИБДД. Инцидент произошел на проспекте Вернадского в Москве.

Как передает телеканал РЕН ТВ, водителя грузовика остановили из-за подозрения в перегрузе. Сотрудники ДПС пригрозили шоферу штрафом за нарушение ПДД, после чего он вернулся за руль и опрокинул содержимое кузова на стоящий рядом служебный автомобиль.

Водителя доставили в отделение полиции для составления протокола об административном нарушении.

Жительница столицы провела на Воробьевых горах необычную фотосессию с маленьким львом и автомобилем спецбатальона ГИБДД с госномерами. Снимки девушка опубликовала в Instagram. Ситуацией заинтересовались в МВД.

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