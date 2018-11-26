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В работе интернета МГТС в Москве произошел сбой

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Сбой в работе интернета произошел у крупного оператора связи — ПАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) — в Москве. Об этом говорится в сообщении на странице МГТС в «ВКонтакте».

По данным сервиса мониторинга Downdetector, неполадки начались около 19:40 мск. Пользователи пожаловались на отсутствие интернета, а также невозможность дозвониться в техподдержку оператора и проблемы с доступом к сайту МГТС.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании, проблемы удалось устранить в 23:00 мск. В МГТС заверили, что доступ абонентов в интернет работает в штатном режиме.

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