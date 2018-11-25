МИЦ «Известия» и Домодедово провели акцию в честь Дня матери

Самые родные, заботливые, терпеливые, умные, красивые и бесконечно любимые. Сегодня все мамы страны принимают поздравления! Один из самых душевных праздников — День матери в России отмечают с 1998 года.

МИЦ «Известия», а также пассажиры и встречающие в международном аэропорту Домодедово поздравляли своих матерей с самым добрым праздником. Каждый желающий мог подойти к съемочной группе «Известий» и передать поздравления своей маме.

Выкладывайте фотографии и видео с хэштегом #мамаятебялюблю. Мы выберем лучшие, покажем их в эфире и опубликуем в соцсетях «Известий».