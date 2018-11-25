Конкурс фигур из песка стартовал во Флориде

Миниатюры и большие формы, люди, звери, мифические создания, и всё это — из песка. На конкурс скульптур во Флориде съехались лучшие мастера мира.

Конкурсанты не могут использовать электрические инструменты или клей. Особая ценность — в мимолетности красоты, шедевры простоят до первого дождя.