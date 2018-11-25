В войсках РХБЗ подтвердили факт химического заражения местности в Алеппо

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России подтвердили факт заражения местности в сирийском Алеппо химическими веществами. Об этом в воскресенье, 25 ноября, сообщил представитель войск РХБЗ подполковник Константин Потемкин.

«Мы осуществили забор проб грунта, обломков зданий и осколков боеприпасов для дальнейшей их экспертизы в лаборатории на авиабазе Хмеймим»», — цитирует Потемкина ТАСС.

По его словам, это позволит специалистам определить состав отравляющих веществ.

Ранее в этот же день Министерство обороны России опубликовало видеозапись удара бомбардировщика Су-24 по боевикам в районе Алеппо. Разведка обнаружила оружие, с помощью которого террористы 24 ноября атаковали районы сирийского города. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, российские военнослужащие выявили позиции артиллерии террористов. После этого самолеты ВКС РФ нанесли удары, уничтожив боевиков.

Террористы выпустили содержащие хлор снаряды по жилому району аль-Халидия, улице Нил и району аз-Захра. Как сообщило новостное агентство SANA, в результате инцидента пострадали 107 мирных жителей, среди которых есть женщины и дети.