Европарламент заявил о «незаконном вывозе» Россией из Крыма культурных ценностей

В Европарламенте (ЕП) заявили, что Россия «незаконно вывозит» из Крыма культурные ценности, которые являются «частью культурного наследия Украины», об этом говорится в документе комитета по правовым вопросам ЕП.

Европарламент также призвал комиссию принять меры и остановить вывоз, передает RT, в чьем распоряжении оказался документ. Действия России парламентарии Европы назвали очевидным нарушением международных договоренностей.

В Госсовете Крыма ответили на обвинения. Так, председатель комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Нина Пермякова указала, что Крым — это Россия.

«Всё, что в Крыму, принадлежит Крыму и России», — отметила она и напомнила, что культурные объекты полуострова пришли за 20 лет в упадок.

«Поэтому сейчас мы думаем, как нам привести всё в порядок», — резюмировали в Госсовете республики.

Полуостров вошел в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% его жителей высказались за воссоединение с Россией. Украина и ряд западных стран не признали итоги волеизъявления крымского народа, несмотря на полное соответствие процедуры нормам международного права. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что вопрос принадлежности региона «закрыт окончательно».

23 ноября Путин провел заседание Госсовета в Крыму, МИД Украины выразил протест в связи с этой поездкой.