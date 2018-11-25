Нового главу Генерального штаба утвердили в Израиле

Израильское правительство 25 ноября утвердило генерала Авива Кохави новым главой Генерального штаба Армии обороны Израиля. Об этом сообщает Jerusalem Post.

15 января следующего года он заменит на этом посту Гади Айзенкота, который возглавлял ведомство четыре года.

«Кохави мудр, а потому, уверен, он приведет Армию обороны Израиля к новым высотам», — передает ТАСС слова израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Ранее генерал занимал несколько разных постов в Генштабе. Так, с 2010 по 2014 год он возглавлял военную разведку. После этого он руководил Северным округом страны, который граничит с Сирией и Ливаном. С прошлого года Кохави является заместителем начальника ведомства.

18 ноября действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны страны. Прежний министр обороны Авигдор Либерман ушел в отставку 14 ноября из-за решения его партии «Наш дом Израиль» выйти из правительственной коалиции. Причиной послужило несогласие с «мягкой» политикой кабинета министров в отношении сектора Газа.