Кокаин нашли в коробках с эквадорскими бананами в польских магазинах

Сотрудники продовольственного магазина в Мазовецком воеводстве в субботу, 24 ноября, обнаружили кокаин в коробках с бананами, после этого наркотики нашли в магазинах Лодзинского и Нижнесилезского воеводств, сообщила 25 ноября радиостанция RMF FM.

В магазины одной торговой сети попали не менее 170 кг наркотиков. Килограммовые пакеты с кокаинам находятся на дне коробок с бананами. Силовики устанавливают владельцев товара. Они выяснили, что сеть не является прямым покупателем бананов.

«Из соображений конфиденциальности мы не можем раскрывать больше информации», — цитирует радиостанция представителя полиции Антони Рчечковски.

22 ноября более тонны кокаина обнаружили на территории колумбийского портового города Барранкилья на севере страны. Партию наркотиков нашли на одном из складов морского терминала. Она предназначалась к отправке в США.