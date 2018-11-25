Керченский пролив перекрыли на фоне маневров украинских кораблей

В воскресенье, 25 ноября, Керченский пролив закрывали для гражданских судов. Об этом сообщил генеральный директор «Крымских морских портов» Алексей Волков. Мера безопасности принималась в связи с незаконным вторжением на территорию России трех украинских кораблей.

Как передает РБК, в ВМС Украины заявляли, что корабли страны уже третий час ожидают возможности проплыть под Крымским мостом. По словам военных, движение в обе стороны перекрыл севший со стороны Азовского моря на мель танкер. Данная информация подтверждалась и опубликованной на портале «Керчь.Инфо» фотографией.

Позже издание «Керчь.Fm» разместило видео, на котором сухогруза уже не было. Движение было перекрыто другим судном. Рядом располагались два российских военных катера и военный корабль.

Через несколько часов «Федеральное агентство новостей» сообщило об открытии Керченского пролива. При этом отмечалось, что военные суда ВМФ России продолжили наблюдение за обстановкой у берегов региона.

Ранее 25 ноября в ФСБ сообщили, что три военных корабля Украины пересекли границу России около 7:00 мск, двигаясь в сторону Керченского пролива. Действия украинской стороны являются нарушением статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве. Кроме того, в погрануправлении заявили, что корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не подчиняются действиям российских властей. В ФСБ происходящее назвали провокацией. Позже из Бердянска к проливу направились еще два бронированных артиллерийских судна ВМС Украины.

Украинская сторона, в свою очередь, заявляла, что подавала заявку на проход кораблей по Керченскому проливу в Мариуполь, а российские суда совершили против них «откровенно агрессивные действия».

Эксперты, депутаты и сенаторы РФ отмечают, что действия украинских властей — провокация, которую предпринял президент страны Петр Порошенко, пытающийся набрать необходимые «очки» перед выборами и заручиться поддержкой европейских стран.