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ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков

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Самолеты ВКС России уничтожили все позиции боевиков, которые обстреливали Алеппо 24 ноября. Об этом в воскресенье, 25 ноября, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«По выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого… велся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолетами ВКС России нанесены удары», — цитирует ТАСС Конашенкова.

По его словам, все цели были уничтожены.

 

24 ноября террористы атаковали кварталы сирийского Алеппо. Они выпустили содержащие хлор снаряды по жилому району аль-Халидия, улице Нил и району аз-Захра. 

В этот же день агентство SANA сообщило, что в результате инцидента пострадали 107 мирных жителей, среди которых есть женщины и дети.

В ответ на атаку сирийская армия нанесла удар по позициям боевиков к северу от города.

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