ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков

Самолеты ВКС России уничтожили все позиции боевиков, которые обстреливали Алеппо 24 ноября. Об этом в воскресенье, 25 ноября, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«По выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого… велся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолетами ВКС России нанесены удары», — цитирует ТАСС Конашенкова.

По его словам, все цели были уничтожены.

24 ноября террористы атаковали кварталы сирийского Алеппо. Они выпустили содержащие хлор снаряды по жилому району аль-Халидия, улице Нил и району аз-Захра.

В этот же день агентство SANA сообщило, что в результате инцидента пострадали 107 мирных жителей, среди которых есть женщины и дети.

В ответ на атаку сирийская армия нанесла удар по позициям боевиков к северу от города.