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Аль Пачино сыграет короля Лира

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Фото: Global Look Press/MediaPunch/face to face
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Звезда Голливуда Аль Пачино исполнит главную роль в экранизации пьесы английского драматурга Уильяма Шекспира «Король Лир», режиссером будущей картины выступит Майкл Редфорд.

Как пишет 25 ноября The Guardian, режиссер в интервью отметил, что к исполнению роли Лира стремятся все актеры, а Аль Пачино мечтал об этом в течение нескольких лет.

Режиссер и актер работали вместе — над фильмом по другой пьесе Шекспира «Венецианский купец» в 2004 году, где актер сыграл роль Шейлока.

Работа над фильмом начнется осенью в Великобритании, дата премьеры не названа.

В разные годы короля Лира играли Иэн Маккеллен, Энтони Хопкинс, Пол Скофилд, Мишель Пикколи и другие актеры.

Весной британского актера Энтони Хопкинса приняли за бездомного во время съемок экранизации пьесы Уильяма Шекспира «Король Лир». Посторонняя женщина подъехала на скутере к 80-летнему артисту и обладателю премии «Оскар» и спросила, в каком из ближайших хостелов он может остановиться.

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