Состоявшийся в воскресенье в Брюсселе саммит Евросоюза закончился одобрением проекта договора о выходе Великобритании из ЕС и принятием политической декларации о характере будущих отношений между Европой и Туманным Альбионом. Глава Европейского совета Дональд Туск попытался состроить хорошую мину при плохой игре, заявив, что Великобритания и ЕС «останутся друзьями до конца наших дней».

А в реальности ни на Британских островах, ни в континентальной Европе не знают — радоваться или плакать. В подписанном договоре нет решения по существу многочисленных проблем будущих отношений между Брюсселем и Лондоном. За 20 месяцев переговоров стороны практически ни до чего не договорились, перенеся обсуждение конкретики на переходный период. Положили проблему под сукно.

Самой острой накануне саммита была угроза Испании применить право вето, если в договор о разводе еще до голосования не внесут положение о необходимости отдельных переговоров между Лондоном и Мадридом о суверенитете над Гибралтаром — британским колониальным анклавом, который Испания оспаривает последние 300 лет. Буквально в канун саммита Испании положили в рот сладкую пилюлю в виде неких гарантий о проведении переговоров. Это была отчаянная попытка ЕС потушить «испанский пожар». И это — победа британского премьера Терезы Мэй, поскольку Лондон получил возможность кормить Мадрид «завтраками», как он это делал 300 предыдущих лет.

И эта победа Мэй, пожалуй, единственная реальная. Многие в рядах ее собственной Консервативной партии считают, что в попытке осуществить «мягкий» Brexit премьер сдала Евросоюзу слишком много позиций. Они грозят провалить декабрьское голосование в британском парламенте по договору о разводе, предрекая вотум недоверия и отставку Мэй. Интереснейшая интрига, особенно если учесть, что ЕС не намерен сдавать позиции: на саммите британских депутатов уже предупредили — «либо движемся вперед вместе, либо входим в период еще большего разделения и неопределенности».

С момента официального выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года начнутся переговоры «по сути» о том, как в дальнейшем будут сосуществовать Соединенное Королевство и Евросоюз. Этот процесс должен закончиться вместе с переходным периодом — 31 декабря 2020 года. Лондон выторговал у ЕС возможность в случае необходимости продлить переходный период один раз на некий срок. Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье предлагает удлинить его на два года. Но ряд стран настаивает на 12 месяцах.

О продлении переходного периода речь зашла потому, что у сторон нет реального понимания, как прийти к взаимоприемлемым позициям, прежде всего, по торговому соглашению, которое стороны просто обязаны заключить. Уже сейчас понятно, что Лондон будет стремиться устроить дело так, чтобы по максимуму добиться некоего особого статуса — не члена, но друга ЕС, — позволяющего вести торговлю в максимально комфортных для себя условиях, но при этом быть независимым от распоряжений евробюрократии. Но многие страны ЕС не желают, чтобы Великобритания пользовалась общеевропейскими льготами, не неся при этом обязательств перед Брюсселем.

Крайне проблемным является и вопрос о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Как ни странно, практически ни у кого из стран ЕС нет понимания «формулы», записанной в нынешний договор и предусматривающей «недопущение возникновения реальной границы» — с таможней и проверками — между двумя Ирландиями. Страны ЕС опасаются, что по крайней мере в переходный период Великобритания через принадлежащую ей Северную Ирландию сможет иметь неограниченный доступ к европейскому рынку.

Из серьезных вопросов выделяется также требование группы стран ЕС, которую возглавляет Франция, о предоставлении европейским рыболовным судам возможности вести промысел в британских водах. Соединенное Королевство не идет на уступки.

Это только некоторые из проблем, которые оказались неразрешенными на переговорах, шедших с момента референдума 2016 года. Не представляются они пока разрешимыми и на переговорах, которые начнутся в переходный период. В этой связи испанская El País напоминает, что недавно подписанное торговое соглашение между ЕС и Канадой вырабатывалось семь лет. А торговое соглашение с ЕС, которое надеется подписать Великобритания, по данным источников El País в Еврокомиссии, «намного амбициознее, чем какой-либо другой договор, когда-либо подписанный Евросоюзом».

Так что, стороны будут спорить долго и нудно, и конца этому сегодня не видно. Точку в деле Brexit поставить не удастся еще долго.

Автор — эксперт Российского института стратегических исследований

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