Мужчина прошелся по канату над каналом Грибоедова в Петербурге

Над каналом Грибоедова в Петербурге по канату прошелся молодой человек. За перформансом наблюдали полицейские, на берегу оформили протокол. Канатоходцем оказался промышленный альпинист с четырехлетним стажем. 27-летний Александр Грибанов, видимо, любит фильм «Прогулка». Хотя опасные сцены обычно просят не пытаться повторить.