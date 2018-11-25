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Лавров рассказал о возможностях для сотрудничества РФ и США в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россия и США обладают хорошими возможностями для сотрудничества в разрешении кризисов в Сирии и на Корейском полуострове. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин».

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Он отметил, что от Москвы и Вашингтона зависит успех по урегулированию большого числа конфликтов в мире.

«Сирия, наверное, наиболее острый и актуальный пример. Кстати, там, как и по Корейскому полуострову, в отличие от ряда других ситуаций есть хорошие возможности для объединения наших усилий», — подчеркнул глава российской дипломатии. Слова Лаврова приводятся на сайте МИД РФ.

Министр обратил внимание, что у России и США есть влияние на различные стороны конфликта в Сирии и на Корейском полуострове, однако такое влияние необходимо использовать во благо, а не во вред.

«Необходимо добиваться таких шагов, которые будут приносить результат, а не пытаться из той или иной ситуации устраивать конфронтационную полемику, в стремлении набрать исключительно сегодня и сиюминутно некие внутриполитические очки», — резюмировал Лавров.

24 ноября глава МИД РФ заявил, что США рассматривают террористическую организацию «Исламское государство» как оправдание своего присутствия в стране.

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