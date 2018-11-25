Лавров не исключил новых провокаций США против России

Внутриполитические силы в Соединенных Штатах могут прибегнуть к новым провокациям против России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 25 ноября в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Мы не можем ручаться за то, что те внутриполитические силы в Соединенных Штатах, которые всячески стараются подорвать президентство Дональда Трампа, не будут прибегать к новым провокациям. Скорее, даже наоборот. Наверняка попытки новых провокаций, а также попытки разрушить наши отношения, будут», — цитирует главу российского МИДа агентство «РИА Новости».

Тем не менее такое положение дел не отменяет необходимости диалога. По словам Лаврова, это «святая обязанность» — делать все, чтобы контакты между президентами «двух великих стран» проходили.

Ранее Лавров в интервью португальской газете Publico заявил, что США подстегивают опасную военную деятельность вблизи российских границ в Европе. По его словам, Вашингтон подстегивает гонку вооружений, что ведет к новой холодной войне, и граждане ЕС становятся «заложниками подрывной политики, проводимой из-за океана».