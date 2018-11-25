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Протесты прошли в Алабаме после ошибочного убийства афроамериканца

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Фото: CBS
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Массовая акция протеста прошла у одного из торговых центров в американской Алабаме после убийства 21-летнего афроамериканца полицейскими. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел в четверг, 22 ноября, в торговом центре Riverchase Galleria в городе Гувер. Между двумя посетителями, у одного из которых был пистолет, завязалась драка. В результате травмы получили два человека, в том числе 12-летняя девочка.

В отчете полиции говорилось, что прибывшие на место правоохранители ликвидировали 21-летнего Эмантика Фицджеральда Брэдфорда, который якобы размахивал пистолетом.

23 ноября полицейские выступили с новым заявлением, из которого следовало, что Брэдфорд, вероятнее всего, участвовал в потасовке, однако не он открыл стрельбу. Личность подозреваемого пока не установлена.

В свете новых данных по делу Брэдфорда местные жители провели акцию протеста. Они собрались у торгового центра, где был убит мужчина, и потребовали от правоохранительных органов прозрачного расследования.

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