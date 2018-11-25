В Кирове возбудили уголовное дело из-за гибели 10-летнего ребенка

В Кирове возбудили уголовное дело из-за гибели несовершеннолетнего ребенка. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе УМВД России по Кировской области в воскресенье, 25 ноября.

По данным ведомства, накануне вечером 28-летний водитель «ВАЗ-2114» сбил на Московской улице двух человек, идущих по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате погибла 10-летняя девочка. Ее бабушка с тяжелыми травмами была доставлена в больницу.

В момент ДТП нарушитель был пьян и попытался скрыться с места происшествия. Однако его удалось задержать. Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Накануне в Ярославле автомобилист сбил на пешеходном переходе четырех человек, включая двоих несовершеннолетних. Все они пострадали. Водитель выехал на красный свет.