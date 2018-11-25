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На Украине потребовали от Мэй отказать Охлобыстину в британской визе

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Фото: РИА Новости/Александр Максименко
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Депутат Верховной рады и член коллегии МВД Украины Антон Геращенко заявил, что потребовал от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отказать российскому актеру Ивану Охлобыстину в визе. Об этом он написал на своей странице Facebook в воскресенье, 25 ноября.

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Парламентарий отметил, что 27 ноября в Лондоне начнется кинофестиваль «Дни российского кино в Великобритании», и Охлобыстин находится в числе приглашенных в Лондон знаменитостей.

Геращенко назвал российского актера мракобесом и пособником террористов. По его мнению, цивилизованной стране недопустимо выдавать Охлобыстину визу.

Минкультуры Украины впервые обнародовало черный список деятелей культуры из России в августе 2015 года. С тех пор он регулярно пополнялся новыми фамилиями.

В документе уже около 130 фамилий знаменитых актеров, музыкантов и других деятелей культуры. Среди них режиссеры Никита Михалков, Евгений Гришковец, Эмир Кустурица, рэпер Баста, актер Михаил Боярский, Иван Охлобыстин и многие другие.

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