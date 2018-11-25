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Центры цифрового образования появятся в Тульской области

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В двух районах Тульской области откроют центры образования цифрового и гуманитарного профилей. Они будут работать на базе средних школ. 

Новые учреждения будут созданы в рамках указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», отмечает ИА «Тульские новости».

Пилотные центры появятся в девяти школах Суворовского и 11 школах Белевского районов. По предварительным данным, каждый центр ежегодно будет обходиться в 1 млрд рублей.

Правительство РФ реализует нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации». Во всех городах с населением более 1 млн человек должно быть обеспечено устойчивое покрытие сетей беспроводной связи пятого поколения (5G). В России появятся 10 цифровых платформ для основных отраслей экономики, вузы будут выпускать более 120 тыс. IT-специалистов в год.

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