Поклонный крест установили в поселке Клюковники Брянской области

В Брянской области освятили поклонный крест, установленный на въезде в поселок Клюковники Навлинского района. Богослужение возглавил благочинный Навлинского церковного округа протоиерей Игорь Тараев.

На обряд пришли представители местной власти, местные жители, в том числе школьники, пишет NASHBRYANSK.RU. Кроме того, в Злынке открыли после ремонта Дом культуры, где регулярно проходят праздничные мероприятия и различные культурные акции.

На работы потратили более миллиона рублей. Теперь в ДК возрастет число кружков и секций.