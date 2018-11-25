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Поклонный крест установили в поселке Клюковники Брянской области

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В Брянской области освятили поклонный крест, установленный на въезде в поселок Клюковники Навлинского района. Богослужение возглавил благочинный Навлинского церковного округа протоиерей Игорь Тараев. 

На обряд пришли представители местной власти, местные жители, в том числе школьники, пишет NASHBRYANSK.RU. Кроме того, в Злынке открыли после ремонта Дом культуры, где регулярно проходят праздничные мероприятия и различные культурные акции.

На работы потратили более миллиона рублей. Теперь в ДК возрастет число кружков и секций.

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