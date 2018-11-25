Китай введет систему оценки социального поведения граждан

Китай планирует ввести систему оценки граждан за их социальное поведение. Проект был представлен властями Пекина, сообщает агентство Bloomberg.

Чиновники соберут данные о 22 млн жителей, на основе которых будет составлен рейтинг. В конце 2020 года граждане, имеющие высокий «социальный кредит», получат преимущества. Жители с низким рейтингом могут столкнуться с различными проблемами.

Затем власти Пекина адаптируют систему рейтингов, и она будет внедрена повсеместно. Данная мера призвана отслеживать «ненадежных граждан», нарушающих правила социального поведения.

Агентство отмечает, что Китай давно экспериментирует с подобными системами, которые поощряют хорошее поведение и наказывают за плохое штрафами и различными ограничениями. При этом критики указывают, что подобные инициативы принижают человека.

В конце июля текущего года СМИ сообщили о запрете традиционных похорон в китайской провинции Цзянси, что вызвало негодование у местных жителей. Причина такого решения — желании властей сохранить земельные ресурсы. Правительство КНР считает, что участки на кладбищах в большинстве регионов закончатся через 10 лет.