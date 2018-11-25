Исламисты совершили нападение на 12 человек в Мозамбике

Не менее 12 человек были убиты в результате нападения экстремистов в Мозамбике, среди погибших есть дети. Об этом 25 ноября информирует местная полиция.

Как передает AFP, нападение произошло в одной из деревень на севере страны, расположенной в нескольких километрах от Танзании.

По данным местных СМИ, на телах убитых обнаружены ранения от мачете. Злоумышленники также подожгли дома своих жертв. В правоохранительных органах полагают, что нападение совершили исламистские секты, которые могут быть причастны к атакам на полицейские участки в северных регионах в октябре 2017 года.

20 ноября в Брюсселе мужчина напал с ножом на полицейского. Сотрудника правоохранительных органов госпитализировали.