В Подмосковье локализован пожар на строительном рынке

Крупный пожар на площади 1,2 тыс. кв. м на строительном рынке в городском округе Балашиха Московской области локализован, рассказал «РИА Новости» представитель регионального главка МЧС России.

Ранее 25 ноября сообщалось о возгорании площадью 450 кв. м в ангаре на территории строительного рынка на Носовихинском шоссе Балашихи. Позже огонь перешел на второй ангар, увеличив площадь пожара до 1,2 тыс. кв. м. О локализации сообщили в 10:22 по мск.

В этот же день три человека погибли в результате пожара в жилом доме Усть-Донецкого района Ростовской области. По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования.