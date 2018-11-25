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Штрафы за нарушение закона о тишине увеличены в Ульяновске

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В Ульяновске выросли штрафы за нарушение закона о тишине. Правила действуют с 13 до 15 часов и с 11 вечера до 7 утра в будни, а также до 9 утра в выходные и праздничные дни.

В это время жителям нельзя громко слушать музыку, играть на музыкальных инструментах, выполнять ремонтные работы, передает 1ul.ru. Размер штрафов увеличен до 2 тыс. рублей для физических лиц, до 10 тыс. — для должностных, до 30 тыс. — для юридических лиц. При повторном нарушении взимается двукратная сумма.

Принципиальные изменения предлагает внести в закон о тишине правительство Омской области. Они касаются использования пиротехники в ночные часы. Послабления связаны с тем, что устроители фейерверков на общегородских праздниках часто выбиваются из графика.

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