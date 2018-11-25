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Эксперт назвал маловероятным бой между Лебедевым и Усиком

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Фото: ТАСС/Сорокин
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Украинскому боксеру Александру Усику неинтересен поединок с россиянином Денисом Лебедевым с точки зрения финансов. Такую точку зрения высказал бывший чемпион мира Григорий Дрозд.

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«Здесь важно, кто будет финансировать такой поединок. Думаю, для Усика этот бой не очень интересен с точки зрения финансов. Считаю, что его проведение маловероятно», — приводит ТАСС его слова.

25 ноября Лебедев в 12-раундовом бою победил американца Майка Уилсона. После поединка Всемирная боксерская ассоциация (WBA) постановила, что бой между россиянином и Усиком должен состояться до 10 марта 2019 года.

Сам Лебедев после боя заявил, что готов сразиться с украинским боксером, если их команды сумеют договориться о бое.

Александр Усик — абсолютный чемпион мира по боксу и победитель Всемирной боксерской суперсерии. На его счету 16 побед (12 нокаутом) и не единого поражения. Лебедев провел 34 поединка, одержав 32 победы (23 нокаутом) при двух поражениях.

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