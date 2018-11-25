В Северной Осетии мужчина бросил в оппонента гранату во время драки

Сотрудники Росгвардии в Северной Осетии задержали мужчину, который бросил в своего оппонента гранату. Инцидент произошел рядом с рестораном на проспекте Мира, боеприпас не взорвался. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» управление Росгвардии по региону.

По данным правоохранительных органов, между посетителями заведения произошел конфликт, который на улице перерос в драку. «В ходе ссоры один из драчунов бросил предмет, похожий на гранату, в своего оппонента, но боеприпас не взорвался», — говорится в сообщении.

Взрывотехники обследовали и обезвредили гранату, после чего она была передана следственно-оперативной группе республиканского МВД. Задержанный был передан сотрудникам для выяснения обстоятельств происшествия.

29 октября сотрудники полиции и спецподразделения Росгвардии задержали в Новосибирске местного жителя, у которого изъяли гранату Ф-1 с дистанционным взрывателем