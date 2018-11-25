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Сотрудник РЖД в Иркутской области погиб из-за сорванной ветром со здания кровли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сотрудник РЖД в Иркутской области погиб из-за сорванной ветром со здания кровли, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги 25 ноября.

Инцидент произошел в 5.16 мск. «В границах сортировочной горки на ст. Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги порывом сильного ветра была сорвана кровля производственного здания. В результате был смертельно травмирован работник железной дороги», — говорится в сообщении.

Для расследования обстоятельства случившегося была создана специальная комиссия. Семье погибшего окажут необходимую материальную и юридическую помощь в соответствии с законодательством и коллективным договором РЖД.

24 ноября ГУ МЧС России по Иркутской области распространило предупреждение о том, что в ближайшее время в регионе ожидается усиление западного и северно-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Кроме того, синоптики прогнозируют метели и снегопады 25 ноября.

Ранее стало известно, что на трассе Орел — Тамбов в Орловской области столкнулись легковой автомобиль, автобус и фура. Жертвами ДТП стали четыре человека.

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