Захарова высмеяла Порошенко за опечатку в публикации на Facebook

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла президента Украины Петра Порошенко за публикацию с опечаткой в слове «гибридная».

​«Гидридная война РФ против Украины — это не только наступление ground forces на фронте, атаки террористов, подготовленных в лагерях Ростова и Курска. Это также подрыв Украины изнутри пятой колонной», — написал украинский политик 23 ноября.

Дипломат иронично отметила, что у Кремля появился, видимо, новый вид оружия в виде гидры. Кроме того, она уличила украинского лидера в лицемерии, обратив внимание общественности на его слова что «все, кто только посмеет подумать, что «все пропало» — это предатели», пишет «РИА Новости».

Пользователи Twitter также высмеяли президента Украины. Некоторые из них призвали Порошенко заставлять его пресс-службу проверять тексты перед публикацией. Многие также намекали на коррупцию, которая процветет в стране.

11 августа Порошенко трижды ошибся в первой строчке гимна страны, опубликовав на своей официальной страничке в Facebook пост о Дне Ялты.