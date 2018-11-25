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Пьяный водитель насмерть сбил ребенка в Кирове

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В Кирове водитель легкового автомобиля, находясь в нетрезвом состоянии, сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе, 10-летняя девочка скончалась, сообщили в УМВД по Кировской области.

По данным ведомства, 28-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2114 наехал на женщину и ребенка, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу на «зеленый» сигнал светофора.

«От полученных травм девочка скончалась на месте ДТП, женщина с тяжёлыми травмами госпитализирована», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Уточняется, что злоумышленник попытался скрыться с места ДТП, но был задержан сотрудниками ГИБДД. Он отправлен на медицинское освидетельствование.

23 ноября в Ярославле автомобилист сбил на пешеходном переходе четырех человек, включая двоих подростков. По данным УМВД, мужчина 1994 года рождения выехал на иномарке на пешеходный переход на красный свет.

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