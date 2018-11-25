ВМС Британии после Солсбери опасались химатаки на миноносец у Черногории

Экипаж британского эскадренного миноносца HMS Duncan, который находился у берегов Черногории, получил приказ срочно вернуться на борт корабля, когда стало известно об отравлении бывшего сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) и британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта. Об этом говорится в британском документальном фильме «Военный корабль: жизнь на море» телеканала Channel 5.

На момент покушения на Скрипаля в Черногории, которая является союзником Британии после вступления в НАТО, находились 280 членов экипажа миноносца. Британские власти разослали морякам сообщение о том, что в районе будет некая группировка и всем необходимо вернуться на борт, пишет ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Предположительно власти опасались, что моряки могут стать жертвой новой химической атаки, так как ранее корабль входил в воды Черного моря и был замечен близ Крыма. При этом ни одному другому кораблю британских ВМС не было приказано отозвать экипаж.

4 марта в британском Солсбери отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По данным следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок». Экс-сотрудник ГРУ, осужденный в России за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании, был освобожден в 2010 году в рамках шпионского обмена между Москвой и Вашингтоном. Позднее он получил убежище в Великобритании.

После длительного лечения пострадавшие, по заверениям британской стороны, пришли в себя, однако Сергей Скрипаль с тех пор ни разу не появлялся на публике. В произошедшем обвинили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. 5 сентября прокуратура Великобритании выдала ордер на их арест, назвав их агентами ГРУ. Им предъявлены обвинения по четырем статьям, среди которых также значится покушение на убийство Скрипалей. Боширов и Петров в интервью телеканалу RT рассказали, что не были знакомы со Скрипалями и приехали в Солсбери как туристы.

Проект Bellingcat совместно с изданием Insider публиковал результаты якобы собственного расследования. По данным организации, Боширов на самом деле 39-летний Анатолий Чепига — сотрудник ГРУ, получивший звание Героя России в 2014 году, а также участник войн в Чечне и на Украине. В октябре представитель инициативной группы Bellingcat выразил предположение, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин.

В ноябре журналисты Би-би-си показали кадры с копией флакона, в котором якобы содержался яд. По миру разлетелись и кадры с камер видеонаблюдения в Солсбери. В объектив попали россияне, которых обвиняют в отравлении. Однако на видео Петров и Боширов ведут себя как туристы, а не как разведчики. О том, где находится бывший шпион и его дочь, не сказано ни слова.

Россия отвергает все обвинения ввиду отсутствия доказательств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что не имеет данных о награждении главой российского государства человека по фамилии Чепига. После публикации расследования о втором подозреваемом в отравлении Песков заявил о намерении Кремля не вступать в дебаты по поводу имеющихся домыслов о сотрудниках ГРУ, которые появляются в СМИ и тиражируются рядом организаций.