Курс биткоина опустился на уровень сентября 2017 года

Курс самой популярной криптовалюты — биткоина — по состоянию на 04:30 мск упал до $3,858 тыс., что соответствует значению сентября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

В начале недели стоимость биткоина опустилась ниже психологической отметки в $5 тыс.

В середине ноября эксперт по криптовалютам Александр Китченко заявил, что резкое падение курса биткоина обусловлено разделением одного из его главных конкурентов — биткоина Cash и желанием участников рынка получить «богатство из воздуха».

Биткоин — первая криптовалюта, которая была создана 10 лет назад. В 2013 году его популярность, как и курс, резко выросли, поднявшись с уровня в $2–5 за один биткоин до планки в $800–1100.